Trumps Ex-Anwalt Cohen erscheint vor Gericht

New York Der langjährige Anwalt von US-Präsident Trump, Michael Cohen, wird heute vor einem Gericht in New York erscheinen. Der Termin wurde für 16:00 Uhr Ortszeit angesetzt, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten verschiedene US-Medien berichtet, Cohen verhandele mit den Ermittlern über eine einvernehmliche Absprache. Gegen Cohen wird wegen Steuer- und Bankbetrugs ermittelt. Außerdem wird untersucht, ob er gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Dabei geht es um Geld, das er Frauen zahlte, die behaupteten, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder