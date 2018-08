Anis Amris Komplize? Die Terrorpläne des Tschetschenen

Die Sorge der Ermittler war: Was, wenn der Sprengstoff noch in der Wohnung ist? Was, wenn der Tschetschene Magomed Ali C. die Ladung zündet? Höchste Alarmstufe um halb sieben Uhr am Mittwochmorgen, als die Spezialeinheit GSG9 die Wohnung von C. im Pölnitzweg im Berliner Stadtteil Buch stürmte. Der...