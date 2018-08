Kritik an Sachsens Polizei - Minister will aufklären

Dresden Sachsen will das umstrittene Vorgehen von Polizisten gegen Journalisten am Rande einer Pegida-Kundgebung rasch aufklären. Das sicherte Innenminister Roland Wöller dem Innenausschuss des Landtags in Dresden zu. Zudem würden Maßnahmen gegen den Mitarbeiter des LKA geprüft, der beim Dresden-Besuch von Kanzlerin Angela Merkel ein ZDF-Kamerateam verbal angriff. Erst nach einer Dreiviertelstunde konnte das Team weiterarbeiten. Ein Videoausschnitt von dem Geschehen machte rasch im Internet die Runde und löste eine bundesweite Debatte über eine Einschränkung der Pressefreiheit durch die Polizei aus.