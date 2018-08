Ukraine feiert Unabhängigkeitstag mit großer Militärparade

Kiew Mit einer der größten Militärparaden in ihrer Geschichte hat die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion gefeiert. Wir brechen alle Verbindungen zum Russischen Imperium und der UdSSR ab und machen die Unabhängigkeit unumkehrbar", sagte Präsident Petro Poroschenko in Kiew, während Kampflugzeuge über das Stadtzentrum flogen und Panzer auffuhren. Die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine sind seit der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim 2014 und der Unterstützung der prorussischen Separatisten in der Ostukraine zerrüttet.

