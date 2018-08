Dresdner Polizei räumt Fehler ein

Dresden Die Dresdner Polizei hat sich für ihr Vorgehen gegen ein ZDF-Team am Rande einer Anti-Merkel-Kundgebung in Dresden entschuldigt. Polizeipräsident Horst Kretschmar äußerte nach einem Gespräch mit den Journalisten sein Unverständnis darüber, dass diese so lange nicht ihrer Arbeit hätten nachgehen können. Das Vorgehen der Polizei hatte eine Debatte über die Einschränkung der Pressefreiheit in Sachsen ausgelöst. Für Aufsehen sorgte auch, dass ausgerechnet ein LKA-Mitarbeiter zum Auslöser der Kontrollen wurde. Er hatte sich lautstark gegen die Aufnahmen des Fernsehteams gewehrt.

