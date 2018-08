Rentenpaket: Union und SPD einigen sich auf gemeinsame Reformen

Die große Koalition hat sich auf einen Kompromiss zu Rentenreformen geeinigt. Spitzen von Union und SPD waren am Abend im Kanzleramt zusammengekommen, um über Streitpunkte wie die Mütterrente zu debattieren.Union und SPD haben sich auf eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung um insgesamt 0,5 Prozentpunkte geeinigt. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) sagte am Dienstagabend in Berlin, der Beitrag werde zum 1. Januar...