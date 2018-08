Ministerpräsident Kretschmer zu Bürgerdialog in Chemnitz

Chemnitz Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt sich am Abend in Chemnitz der Diskussion mit Bürgern. Vier Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen und Demonstrationen mit Übergriffen auf Ausländer kommt der Regierungschef zum sogenannten Sachsengespräch ins Stadion Chemnitz. Mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig will sich Kretschmer mit den Bürgern über eine Vielzahl von Themen austauschen Es wird erwartet, dass auch die Tötung des 35-Jährigen zur Sprache kommt. Er war am Sonntag erstochen worden. Tatverdächtig sind ein Iraker und ein Syrer.

