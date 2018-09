AfD: André Poppenburg schimpft über „Rattenloch“

Ein sehr privater WhatsApp-Chatverlauf des ehemaligen AfD-Vorsitzenden in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg (43), sorgt für Wirbel in der Partei. Die in timen Nachrichten gelangten an die Öffentlichkeit – Poggenburg vermutet innerparteiliche Feinde hinter der Durchstecherei. „Ich gehe davon aus,...