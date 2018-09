Merkel unterstützt EVP-Spitzenkandidatur Webers

Berlin Kanzlerin Angela Merkel begrüßt die Bewerbung des CSU-Politikers Manfred Weber als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei bei der Europawahl 2019. "Ich unterstütze die Kandidatur von Manfred Weber", sagte sie in Berlin. Auch das CDU-Präsidium erklärte seine Unterstützung. Die Partei teilte mit, Weber sei "eine starke Stimme der Unionsfamilie in Europa" und verfüge über langjährige europapolitische Erfahrung und ein breites Netzwerk in die Mitgliedstaaten hinein. "Manfred Weber steht für Ausgleich statt für Spaltung und damit für ein starkes Europa."

