Juiz de Fora Ein Angreifer hat in Brasilien den rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro bei einer Wahlkampfveranstaltung mit einem Messer verletzt. Nach der Attacke wurde der Ex-Militär in einem Krankenhaus operiert, wie örtliche Medien berichteten. Demnach wurde Bolsonaro an einer wichtigen Arterie und am Darm verletzt worden. Zunächst war nur von einer oberflächlichen Wunde die Rede gewesen. Sein Vater habe fast tot das Krankenhaus erreicht, twitterte Bolsonaros Sohn Flavio.

