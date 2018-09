Umfrage: Zustimmung für Seehofers Migrationsthese

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer erhält in der Bevölkerung Zustimmung für seine umstrittene These, die Migrationsfrage sei die "Mutter aller politischen Probleme". In einer YouGov-Umfrage gaben 23 Prozent der Befragten an, sie stimmten dieser Aussage "voll und ganz" zu, weitere 24 Prozent stimmten "eher" zu. Allerdings erklärten 21 Prozent, sie stimmten "ganz und gar nicht" zu und weitere 13 Prozent "eher nicht". 19 Prozent wählten die Antwortmöglichkeit "weiß nicht" oder machten keine Angaben.

