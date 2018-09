Kerpen Im Hambacher Forst räumt die Polizei seit dem Morgen weitere Baumhäuser. Seit Beginn des Einsatzes am Donnerstag seien etwa 18 Baumhäuser geräumt und teilweise beseitigt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei Aachen auf Anfrage. Seit gestern wurden nach Polizei-Angaben Dutzende Umweltaktivisten vorübergehend festgenommen oder in Gewahrsam genommen. Einige von ihnen seien inzwischen wieder auf freiem Fuß. Am Morgen befanden sich noch 24 Aktivisten im Gewahrsam der Polizei.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder