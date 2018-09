Sebastian Kurz – Feuertaufe für den „Alpen-Macron“

Streit um die Flüchtlingspolitik lag in der Luft, aber Gastgeber Sebastian Kurz hatte wenigstens für eine schöne Kulisse gesorgt: Zum Eröffnungsdinner des EU-Gipfels bat der österreichische Kanzler die Regierungschefs am Mittwochabend in die weltberühmte Felsenreitschule, den Blick auf die Festung...