Korea-Gipfel: USA und Nordkorea führen wieder Gespräche

Pjöngjang Die neuen Abrüstungsangebote Nordkoreas bringen auch den Dialog des Landes mit den USA wieder in Gang. US-Außenminister Mike Pompeo lud seinen nordkoreanischen Kollegen Ri Yong Ho zu einem Treffen nächste Woche am Rande der UN-Vollversammlung in New York ein. Indem die USA die Verhandlungen mit Nordkorea wieder aufnehmen, hat Südkoreas Präsident Moon Jae In eines seiner wichtigsten Ziele für den innerkoreanischen Gipfel erreicht. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Moon machten sich zum Abschluss ihres Treffens auf den Weg zum Vulkan Paektu.

