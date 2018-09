Kramp-Karrenbauer: Bruch der Koalition stand im Raum

Berlin Der Streit um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat die große Koalition nach den Worten von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer beinahe gesprengt. Die SPD habe wegen ihres fehlenden Vertrauens in Maaßen dessen Entlassung gefordert "und diese Personalfrage mit dem Fortbestand der Koalitionsregierung" verknüpft, schrieb Kramp-Karrenbauer in einem Brief an die CDU-Mitglieder. Die Beförderung Maaßens zum Staatssekretär im Innenministerium sorgt vor allem in der SPD für Unmut. Parteichefin Andrea Nahles geriet deshalb in der eigenen Partei unter Druck.

