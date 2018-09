NSU: Verfassungsschutz muss Auskunft über Aktenvernichtung geben

Der Verfassungsschutz muss Auskunft über die Vernichtung von Akten im Zusammenhang mit der rechtsextremen Terrorzelle NSU geben. So hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster am Donnerstag im Berufungsverfahren geurteilt. Es gab damit einem Journalisten Recht, der vom...