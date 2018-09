Kanzlerin stellt sich in Hannover Bürgerfragen zu Europa

Hannover Bei einem Bürgerdialog stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Hannover den Fragen von rund 40 Jugendlichen. Das Format widmet sich diesmal vor allem dem Thema Jugend und Europa. Dabei geht es um Fragen wie: Wie erleben Bürger Europa in ihrem Alltag? Welche Rolle spielt Europa für Deutschland insgesamt? Wie sollte Europa in Zukunft aussehen? Nach Veranstaltungen in Berlin und Jena findet in Hannover der dritte derartige Bürgerdialog in Deutschland statt. Die Ergebnisse dieser Gespräche sollen im Dezember dem Europäischen Rat übergeben werden.

