Live zum Erdogan-Besuch: Armin Laschet sieht „angespannte Zeiten“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zum Staatsbesuch in Deutschland. Am Freitag wurde er offiziell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Zunächst war Erdogan bei Angela Merkel im Kanzleramt, am Abend folgte das große Staatsbankett. Am Samstag ist er in Köln.Wir...