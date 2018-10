Mexiko: Zehntausende bei Gedenkmarsch für Studenten-Massaker

Mexiko-Stadt Zehntausende Menschen haben bei einem Marsch in Mexiko der Opfer des Studentenmassakers vom 2. Oktober 1968 gedacht. "Der 2. Oktober wird nie vergessen sein", riefen die Demonstranten auf ihrem Weg vom Stadtteil Tlatelolco zum zentralen Platz in Mexiko-Stadt. Die Flaggen wurden auf halbmast gesetzt. Am 2. Oktober 1968 hatten die mexikanischen Behörden einen friedlichen Studentenprotest in Mexiko-Stadt mit Gewalt beendet. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen kamen bis zu 300 Menschen dabei ums Leben, offiziell dokumentiert sind aber nur 37 Tote.

