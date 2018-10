Horst Seehofer gibt Markus Söder die Schuld für das CSU-Tief in Bayern

Nicht nur die jüngsten Umfragewerte drücken bei der CSU auf die Stimmung, auch der Ton der Parteispitzen wird rauer. Rund eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern (14. Oktober) hat Parteichef Horst Seehofer in der „Süddeutschen Zeitung“ erneut zu einem Seitenhieb in Richtung seines Nachfolgers im...