Polizei aus Hambacher Forst abgezogen

Kerpen Nach wochenlangem Einsatz hat sich die Polizei am Hambacher Forst zurückgezogen. Sie seien sind komplett weg, sagte der Sprecher der Aachener Polizei, Paul Kemen, der Deutschen Presse-Agentur. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hatte den Abzug der Einsatzkräfte am Sonntag angekündigt: Es sei jetzt an der Zeit, dass im Wald Ruhe, Ordnung und Frieden einkehren, sagte Reul. Er hoffe sehr, dass die Umweltschützer dies nicht dazu nutzten, neue Baumhäuser und Barrikaden zu errichten. Bereits gestern entstanden aber in dem Wald bei Köln wieder neue Baumhäuser.

