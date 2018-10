Für die Grünen in Bayern "liegt was in der Luft"

Für die Grünen in Bayern "liegt was in der Luft" Bei den Landtagswahlen am kommenden Sonntag könnte die Partei um Katharina Schulze und Ludwig Hartmann zweitstärkste Kraft werden. Di, 09.10.2018, 13.24 Uhr Bei den Landtagswahlen am kommenden Sonntag könnte die Partei um Katharina Schulze und Ludwig Hartmann zweitstärkste Kraft werden.

Beschreibung anzeigen