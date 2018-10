Zollbeamte sollen bei der Kriminalpolizei hospitieren

An jedem Werktag erreichen die Zollfahnder in Köln 300 Meldungen – Tendenz steigend. Sie kommen von fast immer von Banken, in seltenen Fällen auch von Notaren, Wirtschaftsprüfern oder Immobilienmaklern. Der Verdacht: Geldwäsche. Im Prinzip ist seit Jahrzehnten ein ganzer Wirtschaftszweig mit...