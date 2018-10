Kertsch Ein brutaler Angriff in einer Schule hat die von Russland annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim erschüttert. Ein Schüler tötete 19 Menschen und verletzte mehr als 40 weitere, wie die Behörden in der Stadt Kertsch mitteilten. Der 18-Jährige soll in der Kantine eine mit Metallteilen gefüllte Bombe gezündet haben und auf seine Mitschüler geschossen haben. Daraufhin habe er sich selbst erschossen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

