Maklergebühren: SPD will Immobilienkäufer mit Bestellerprinzip entlasten

Ob zur Miete oder zum Kauf – bezahlbarer Wohnraum ist besonders in Metropolregionen knapp. Während am Samstag in Frankfurt vier Großdemonstrationen zur Wohnungsnot stattfinden, herrscht in der großen Koalition ein zähes Ringen um Fortschritte in der Wohnpolitik. Nachdem die SPD zähneknirschend das...