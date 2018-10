Fall Khashoggi: Erdogan will sich heute äußern

Er will „ins Detail gehen“: Drei Wochen nach dem mutmaßlichen Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi gibt der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan an diesem Dienstag bei einem Treffen seiner AK-Partei eine ausführliche Erklärung zu der Gewalttat ab.Bereits am Wochenende hatte...