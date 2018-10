Diesel-Fahrverbote ab September 2019 in Mainz möglich

Das Verwaltungsgericht Mainz hat am Mittwoch über Diesel-Fahrverbote in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt entschieden. Ob es kommt, ist trotzdem ungewiss. Mainz muss demnach ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge erwägen.Das heißt: Wenn in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres der...