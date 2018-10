Sieger und Verlierer der Wahl in Hessen

Partystimmung auch in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin: Michael Kellner, Katrin Göring-Eckardt, Robert Habeck und Claudia Roth feierten das beste Ergebnis, das die Grünen in Hessen jemals erzielt haben.

Foto: Arne Immanuel Bänsch / dpa