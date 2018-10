Friedrich Merz erläutert seine Kandidatur bei Pressekonferenz

Angela Merkel tritt als CDU-Chefin ab – Friedrich Merz hat angekündigt, als ihr Nachfolger kandidieren zu wollen. Der 63-Jährige, der schon einmal zu den Führungköpfen der Partei zählte, will sich am Mittwoch in einer Presekonferenz erklären. Merkel hatte ihren Entschluss am Montag in einer Sitzung des Parteipräsidiums und später auch vor Kameras in Berlin erklärt. Als Bundeskanzlerin stehe sie noch bis Ende der Legislaturperiode zur...