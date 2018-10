Angela Merkels Nachfolge: Friedrich Merz kündigt offiziell Kandidatur für CDU-Vorsitz an

Angela Merkel tritt als CDU-Chefin ab. Beim Bundesparteitag ihrer Partei im Dezember wird sie nicht mehr für den Vorsitz kandidieren, sagte sie auf einer Pressekonferenz nach der Hessen-Wahl am Montag. In ihrer Partei ist eine Debatte um ihre Nachfolge entbrannt. Wird es Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer oder doch Jens Spahn? Merkel hatte ihren Entschluss am Montag in einer Sitzung des Parteipräsidiums deutlich gemacht und...