Neue Verbraucherklage und weitere Gesetzesänderungen

Berlin Zum 1. November treten mehrere Gesetzesänderungen in Kraft, von denen Zehntausende Verbraucher profitieren können. Mit der Musterfeststellungsklage bekommen Verbände die Möglichkeit, stellvertretend für Verbraucher gegen Unternehmen vor Gericht zu ziehen. Die erste dieser Klagen will der Bundesverband der Verbraucherzentralen heute im Diesel-Skandal gegen Volkswagen einreichen. Wer mehrere Vornamen hat, kann deren Reihenfolge ab heute außerdem beim Standesamt ändern lassen. Für kritische chemische Stoffe in Kinderspielzeug kommen schärfere EU-Grenzwerte.

