Barack Obama wirft Donald Trump Panikmache vor Einwanderern vor

Wenige Tage vor den Kongresswahlen in den USA am Dienstag (6. November) hat Ex-Präsident Barack Obama seinen Amtsnachfolger Trump scharf attackiert. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Miami warf Obama Trump vor, bewusst Ängste vor Migranten zu schüren. Alle wichtigen Fragen und Antworten zu den...