Kongresswahlen in den USA - Trump warnt vor Demokraten

Washington Zum Ende des Wahlkampfs in den USA hat Präsident Donald Trump seine Anhänger mobilisiert. Er warnte vor einem Erfolg der oppositionellen Demokraten bei den Kongresswahlen. "Die Absichten der Demokraten sind ein sozialistischer Alptraum für unser Land", sagte Trump in Cleveland im Bundesstaat Ohio bei einem seiner letzten Wahlkampfauftritte. Bei den sogenannten Midterms an diesem Dienstag werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat vergeben. Trump steht selber nicht zur Wahl, die Abstimmung ist aber auch ein Referendum über seine umstrittene Politik.