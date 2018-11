Pöbler beim Grünen-Parteitag - Polizei ermittelt

Leipzig Beim Grünen-Parteitag in Leipzig ist es in der Nacht zu einem Zwischenfall gekommen. Fünf Menschen hätten am Ausgang der Messehalle Delegierte angepöbelt und Aufsteller-Fahnen zerstört, sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Die Polizei sei schnell gekommen und habe die Sicherheit verstärkt. Kellner sprach von "jungen Nazis", die "Heil Hitler" gerufen hätten. Die Polizei bestätigte, dass Aufsteller-Fahnen in einen Brunnen vor der Halle geworfen wurden. Es gebe eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

