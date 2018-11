AfD: Jörg Meuthen führt Partei in die Europawahl im Mai 2019

Die AfD geht mit ihrem Vorsitzenden Jörg Meuthen in die Europawahl im Mai 2019. Am Freitag wählte ihn die Europawahlversammlung der Partei in Magdeburg mit 483 von 535 abgegebenen Stimmen auf den ersten Listenplatz. Allerdings war Meuthen auch der einzige Kandidat, der sich um die Position bewarb....