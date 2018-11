Neuer Pflege-Tüv: Pflegebeauftragter Westerfellhaus fordert Nachbesserungen

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die neuen Vorschläge für eine Bewertung von Pflegeheimen grundsätzlich begrüßt: „Die Systematik, nach der künftig geprüft werden soll, geht in die richtige Richtung“, sagte er unserer Redaktion. Gleichzeitig mahnte er Nachbesserungen an: „Die Daten müssen vollständig sein. Sie müssen so aufbereitet sein, dass sie verständlich sind. Werden Informationen...