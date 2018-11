"Gelbwesten" blockieren auch in Belgien eine Autobahn

Brüssel Auch in Belgien haben Protestierende der Bewegung "Gelbe Westen" zeitweise eine Autobahn blockiert. Auf der E19 von Mons nach Brüssel waren bei Nivelles-Sud von Montagabend bis Dienstagfrüh beide Richtungsfahrbahnen abgeriegelt, wie belgische Medien übereinstimmend meldeten. Am späten Vormittag berichtete der zuständige Gouverneur Tommy Leclercq, der Verkehr könne in beide Richtungen wieder rollen. Der Gouverneur hatte am Morgen einen Krisenplan ausgelöst. Die Polizei meldete daraufhin Räumungsarbeiten auf der E19.

