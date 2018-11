SPD - Marco Bülow: So rechnet der Nahles-Kritiker mit der SPD ab

Der Dortmunder SPD-Abgeordnete Marco Bülow tritt aus der SPD aus. Dies erklärte Bülow am Dienstag in Berlin. Er bleibe Sozialdemokrat, „wenn auch außerhalb der SPD“.Sein Austritt erfolge „ohne Häme, aber ernüchtert und traurig“, so der 47-Jährige. Er habe lange gegen „die Entsozialdemokratisierung,...