George Bush: Sein Hund nimmt Abschied

Der Leichnam von George H. W. Bush ist am Montagnachmittag im Kapitol in Washington aufgebahrt worden. Abgeordnete des Senats und des Repräsentantenhauses nahmen Abschied – genauso wie der Hund des toten früheren US-Präsidenten. Bushs Sprecher Jim McGrath teilte am Montag ein Bild auf Twitter, auf...