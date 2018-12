Kabul Ein in Afghanistan verwundeter US-Soldat ist in Landstuhl seinen Verletzungen erlegen, wo die US Army ihr größtes Lazarett außerhalb der USA unterhält. Das teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Der Soldat war vergangenen Dienstag bei der Explosion eines Sprengsatzes im Bezirk Andar der ostafghanischen Provinz Ghasni verwundet worden. Drei US-Soldaten waren bei dem Vorfall getötet worden. US-Medienberichten zufolge war ihr Fahrzeug auf eine Bombe am Straßenrand gefahren.

