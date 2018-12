Zug mit Sarg von Bush auf dem Weg zu letzter Ruhestätte

Houston Ein Sonderzug mit dem Leichnam von George H. W. Bush ist auf dem Weg zur letzten Ruhestätte des Ex-Präsidenten in Texas. Zahlreiche Menschen warteten an Orten entlang der Strecke, um den Zug zu sehen. Die Lokomotive trägt die Farben der Präsidentenmaschine "Air Force One". Die Eisenbahngesellschaft "Union Pacific" hatte die Lok Bush gewidmet, sie trägt in Anlehnung an den 41. Präsidenten der USA die Nummer "4141". Beerdigt wird Bush in College Station auf dem Campus der A&M-Universität, die seine Bibliothek und sein Museum beherbergt. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben.

