Macron sucht nach "Gelbwesten"-Protesten Ausweg

Paris Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sucht einen Ausweg aus der seit Wochen andauernden "Gelbwesten"-Krise. Am Vormittag empfing der Staatschef Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft im Élyséepalast. Dabei sollte Medienberichten zufolge auch über milliardenschwere Steuer- und Abgabenerleichterungen gesprochen werden. Am Abend will sich Macron von seinem Amtssitz aus an die Franzosen wenden. Nach erneuten gewaltigen "Gelbwesten"-Krawallen und Ausschreitungen am Wochenende steht Macron unter Zugzwang.

