Weber für besseren Austausch über Gefährder

Berlin CSU-Europapolitiker Manfred Weber pocht nach dem Anschlag in Straßburg auf eine europäische Anti-Terrordatei. "Wir brauchen in diesen Fällen mehr Europa und nicht weniger Europa", sagte der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament im ARD-"Morgenmagazin". Weber kritisierte die Innenministerien der EU-Staaten, die oftmals Daten nicht herausgeben wollten. Der mutmaßliche Attentäter, Chérif Chekatt, wurde am Abend von Polizisten in Straßburg getötet. Er war zuvor in Deutschland und Frankreich mehrfach im Gefängnis. Er wurde von den Franzosen auf Anti-Terror-Listen geführt.

