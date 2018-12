Das EU-Afrika-Forum tagt in Wien.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat mehr europäische Investitionen in Afrika gefordert. "Wir dürfen den afrikanischen Kontinent nicht den Chinesen überlassen", sagte Kurz beim EU-Afrika-Forum in Wien, an dem afrikanische und europäische Spitzenpolitiker sowie Unternehmer teilnehmen.

Angesichts des starken Bevölkerungswachstums bestehe der Bedarf nach einem starken Wirtschaftswachstum. China hat nach UN-Angaben die EU als wichtigster Handelspartner Afrikas inzwischen überholt.