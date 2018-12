Bangladesch: Mindestens zwölf Tote bei Wahl

Bereits der Wahlkampf war in Bangladesch von Gewalt geprägt. Bei den Parlamentswahlen kam es dann am Sonntag zu mindestens zwölf Toten, wie die Zeitung „Daily Star“ in Bangladesch berichtete.Ministerpräsidentin Sheikh Hasina, die das Land seit 2009 mit eiserner Hand regiert, strebt eine dritte...