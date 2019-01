Grenzmauer zu Mexiko: Trump will offenbar Armee-Mittel anzapfen

US-Präsident Donald Trump will die Mauer an der Grenze zu Mexiko unbedingt – nur fehlt ihm bisher das Geld. Die Demokraten haben seinen Zwischenhaushalt, in dem die entsprechenden Mittel eingepreist sind, nicht abgesegnet.Woher also die etwa 5,7 Milliarden Dollar nehmen?Laut US-Medien könnte Trump...