Bürgermeister von Danzig auf Bühne mit Messer angegriffen

Der Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz, der am Sonntag mit einem Messer angegriffen wurde, ist tot. Landesweit gingen Tausende Polen auf die Straße und demonstrierten gegen Hass und Gewalt im Land. Allein in Warschau versammelten sich am Montagabend unter dem Motto „Stopp dem Hass“ Tausende...