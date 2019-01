Historische Niederlage bei Brexit-Abstimmung erwartet

London Die britische Premierministerin Theresa May steuert bei der Abstimmung über das Brexit-Abkommen am Abend auf eine historische Niederlage zu. Bundesaußenminister Heiko Maas erwartet für den Fall aber keine weiteren bedeutenden Zugeständnisse der Europäischen Union. Er sei skeptisch, "dass das Abkommen grundsätzlich noch einmal aufgeschnürt werden kann". Medien rechnen damit, dass May bei der Abstimmung im Unterhaus mehr als 100 Stimmen aus dem eigenen Lager fehlen könnten. Getsern hatte May versucht, die Abgeordneten mit einem leidenschaftlichen Appell umzustimmen.

