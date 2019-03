Wie sich China in der europäischen Wirtschaft breitmacht

Chinas Staatschef Xi Jinping wird derzeit in Europa der rote Teppich ausgerollt. Italien hatte sich am Wochenende als erstes EU-Gründungsmitglied dem milliardenschweren chinesischen Infrastruktur-Projekt „Neue Seidenstraße“ angeschlossen. Am Dienstag kommt es in Paris zu einem Treffen der Großen,...