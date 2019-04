Medien: Berlusconi wegen Nierenkolik im Krankenhaus

Rom Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist erneut in einem Krankenhaus behandelt worden. Er sei am Morgen wegen einer Nierenkolik in Mailand in einer Klinik untersucht worden, berichteten italienische Medien unter Berufung auf seine Partei Forza Italia. Der 82-Jährige wolle aber dennoch einen für heute geplanten Termin für den Europawahlkampf wahrnehmen. Berlusconi hat sich trotz seines Alters und gesundheitlicher Probleme als Kandidat für die Europawahl Ende Mai aufstellen lassen.

